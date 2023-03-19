«Очень проникновенно. Дима, браво!» Безруков — о номере Алиева на турнире шоу-программ

Российский актёр театра и кино Сергей Безруков опубликовал пост в социальных сетях, в котором высоко оценил номер фигуриста Дмитрия Алиева на турнире шоу-программ «Русский вызов», который проходил вчера, 18 марта, в Москве.

«Пока я открывал ЭХО БДФ в Нижневартовске, в Москве шёл турнир шоу-программ наших фигуристов «Русский вызов».

Вернувшись домой, решил посмотреть запись трансляции. Был приятно удивлён, услышав мою песню на стихи Сергея Есенина «Вижу сон, дорога чёрная» в выступлении Дмитрия Алиева. Спасибо большое, потрясающий номер!

И отчаяние, и взрывной характер, и пронзительная боль Сергея Есенина — всё это было в выступлении Дмитрия. Конечно же, особенно хочу отметить момент, где звучат строки из поэмы «Русь Советская». Очень проникновенно. Дима, браво!

Отдельное спасибо Дмитрию Хрусталёву за то, что пригласил Диму на мой спектакль. Не могу не поддержать! Дима, жду в Губернском на «Хулигане»!

Ну и, конечно же, всей семьёй передаём поздравления Алексею Ягудину с ПОБЕДОЙ и ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Желаем здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!» — написал Безруков.