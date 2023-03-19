Шоу-турнир — лучшее, что было в фигурном катании в этом сезоне. Но всё испортило судейство

Турнир шоу-программ изначально казался самым интригующим событием сезона в нашем фигурном катании. Остальные старты, оказавшиеся в календаре, так или иначе уже были нам знакомы, а вот шоу-турнир — это что-то оригинальное и необычное. Эдакий спортивный «Ледниковый период» уже давно просился в наше фигурное катание, и наконец-то его создали.

Идея турнира проста, но в то же время очень крута: участники показывают абсолютно новые шоу-номера. С учётом того, что на протяжении всего сезона фигуристы выступают только с двумя программами, а на гала, чаще всего не заморачиваются и показывают один и тот же номер из года в год либо старую программу, это очень классная возможность увидеть спортсмена в новом ярком образе. А особенным наслаждением стало то, что в турнире могут принять участие фигуристы, завершившие карьеру, по которым зрители уже успели соскучиться.

прямо сейчас! Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko

На практике турнир оказался очень динамичным: четыре часа пролетели незаметно, ни разу за это время не хотелось отвлечься от происходящего на льду. Номер каждого фигуриста и оценки, которые ему поставят — полная интрига. Выиграть в таком турнире мог кто угодно, а прогнозы были абсолютно бессмысленными.

Естественно, регламент ещё можно и нужно дорабатывать. Особенно это касается судейства. Баллы на таком турнире — это далеко не самое главное, но абсолютно необъяснимые оценки всё-таки испортили впечатление от праздника, причём не только зрителям, но и фигуристам.

Что было не так с судейством?

Профессиональное жюри оценивало номера спортсменов по двум компонентам: композиция и представление. Странно, что в список критериев не были включены артистизм, оригинальность идеи, соответствие костюма программе (не зря же в жюри включили Юдашкина) или какие-то другие критерии, которые оценивали бы именно шоу-составляющую. Всё-таки это ШОУ-турнир, и, как мне кажется, в первую очередь должно оцениваться шоу, которое устроил фигурист, а не рисунок программы и хореография.

Есть вопросы и к составу жюри (номера фигуристов оценивали Николай Цискаридзе, Евгений Миронов, Алла Сигалова, Валентин Юдашкин, Борис Эйфман). Изначально идея собрать судей из сфер искусства, а не из фигурного катания показалась интересной. Было ощущение, что таким образом действительно можно будет избежать предвзятости. Никакой предвзятости, вероятно, и не было, проблема оказалась в другом — эти люди не имеют широкого представления о том, что творится в фигурном катании.

Великолепный номер Матвея Ветлугина, который примерил на себя четыре знаковых образа (балерину Загитовой, стюардессу Туктамышевой, секс-бомбу Плющенко и «Зиму» Ягудина), попросту оказался не понят. Ученик Алексея Мишина очень чётко передал образы фигуристов, вплоть до каких-то ужимок, выучил целые кусочки их программ (чего стоит только легендарная дорожка Ягудина!), но в итоге оказался на 21-м месте из 24, хотя у зрителей он в числе любимчиков: на момент публикации статьи номер Матвея — первый в пользовательском рейтинге «Чемпионата».

Не оценили по заслугам и сложный футбольный номер Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Ребята сделали то, чего не делал никто до них — показали на льду акробатику с мячами. Это было свежо, оригинально и очень продуманно, но итог — 15-е место. После оглашения баллов и до конца турнира с лица Саши не сходило разочарование.

Обделили на этот раз и Камилу Валиеву. Ученица Тутберидзе продолжает выходить за рамки комфорта в показательных номерах — теперь она перевоплотилась в шаманку, вызывающую дождь, и этот образ ей очень круто подошёл. Но скромные оценки жюри отодвинули её на 10-е место.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

Тем временем в топ-3 оказались достаточно типичные образы для фигурного катания. Не хочется принижать стараний Алексея Ягудина, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова и Анны Щербаковой, но то, что они показали, мы уже видели, и не раз. Да, всё было исполнено на высшем уровне, но это ШОУ-турнир, и здесь в призах хочется увидеть более нестандартные и оригинальные постановки.

Понятно, почему судьи могли высоко оценить выступления Алексея, Вики с Никитой и Ани: скорее всего, до этого они не следили за их прокатами и не знали об их лирическом таланте, а теперь это стало для них откровением. Но люди из мира фигурного катания уже видели Ягудина в похожих образах, а для Синициной/Кацалапова и Щербаковой драма — так вообще фирменный жанр.

Также возможно, что людям искусства серьёзные образы сами по себе ближе: примечательно, что семь номеров в топ-10 поставлены под лирику. И это отдельный повод для грусти. Не устану повторять, что это ШОУ-турнир, который предполагает яркость и неординарность. Лирики много и в спорте, а здесь можно воплотить то, что ты никогда не сможешь показать в соревновательной программе. Конечно, чувственные драматичные номера имеют место быть, но хотелось бы, чтобы они ценились чуточку меньше. Всё-таки рассмешить зрителя гораздо сложнее, чем растрогать. Ну и, думаю, никто не будет спорить с тем, что взять готовый образ из кинофильма намного легче, чем придумать номер с четырьмя перевоплощениями в культовые образы.

Матвей Ветлугин Фото: «Чемпионат»

Моё мнение: судьи из фигурного катания на таком турнире обязательно должны быть. Благодаря своему опыту и насмотренности они могут отличить оригинальное от банального и оценить креативный подход по достоинству. Также хотелось бы, чтобы в жюри были представлены разные возрастные категории. В этом году турнир судили люди 50+, и свежего взгляда в жюри явно не хватило.

Конечно, каким бы ни был состав жюри, результаты на таком турнире всегда будут субъективными — по-другому невозможно. Но хочется, чтобы и судейская бригада, и критерии оценивания были более разнообразными, чтобы по достоинству были отмечены самые разные номера. Больше всего не хочется, чтобы в следующем году после анализа результатов прошедшего турнира все фигуристы приехали с лирикой. А на данный момент это главный рецепт призового места.