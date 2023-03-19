Авербух объяснил, почему не стал хореографом Погорилой и Семененко на турнире шоу-программ

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух объяснил, почему не выступил в роли хореографа Анны Погорилой и Евгения Семененко на турнире шоу-программ «Русский вызов».
«Мы должны были начать подготовку с Анной Погорилой, но она в последний момент не стала участвовать в проекте, Дима Алиев включился. С Женей Семененко не получилось уже посотрудничать, потому что был тяжелейший график. Но с Женей Семененко работал Евгений Присяжный — хореограф, которого я специально привёз для Жени, потому что понимал, что я уже разрываюсь. Он помогал ему работать из Москвы. Всё-таки у меня пять участников было. А вообще, действительно могло быть семь. Но я думаю, что в такой гонке… У всех распланированы графики, у нас ещё были шоу в Сочи, в Санкт-Петербурге — всё это происходило на бегу», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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