Загитова: мы с тренерами сделали правильно, выбрав абсолютно новый для меня образ Монро

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала своё выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов», где она представила номер в образе Мэрилин Монро.

«Сейчас я могу определённо сказать, мы с тренерами всё сделали правильно, выбрав абсолютно новый для меня образ Мэрилин Монро, в котором постарались добиться точного совпадения и внешнего сходства с актрисой. Для фигуристов, которым привычнее катать соревновательные программы, с упором на технический контент и эмоциональную составляющую, это было непростое дело.

За эти дни я пересмотрела очень много фильмов с Монро, выделяла её характерные вещи и затем, стоя перед зеркалом, повторяла, отрабатывала эти движения, жесты, наклоны головы, даже мимику, детали.

Для меня это был совершенно новый опыт – даже выступление в парике, когда сначала надо было специальным образом уложить волосы; похожий костюм, которые надевала Монро; микрофон, у которого нужно было в точности воспроизвести движения героини. Или заключительный момент номера – известные кадры, когда у Мэрилин поднимается юбка… Эту деталь надо было также отработать, чтобы не переборщить, но эти тонкости зависели уже от техников номера.

При всей кажущейся лёгкости моего номера мы с тренерами проделали огромный объём работы на катке и вне льда. И если оценивать эту работу и сам номер, для меня это действительно стало шагом вперёд.

А по поводу того, что мне не идёт представленный номер… Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня», — приводит слова Загитовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках.