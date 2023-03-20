Решение по делу о критике судейства Евгением Плющенко исполком ФФККР вынесет в апреле

Председатель комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер сообщила, что рекомендации по делу о высказываниях двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судей переданы в исполком организации.

Комиссия по этике рассмотрела критические высказывания Плющенко о судействе первенства России среди юниоров. Тогда Евгений возмутился несправедливыми, по его мнению, оценками своих учениц Вероники Жилиной и Софьи Титовой.

«Комиссия не выносит решения, она выносит рекомендации для исполкома. Рекомендации я вам говорить не буду, потому что об этом можно будет сказать только после принятия решения исполкомом. У нас решение было неоднозначным, это наши рабочие моменты. Информацию такого рода мы не даём, она конфиденциальна. Исполком ориентировочно пройдет 12 или 16 апреля. Он будет выносить окончательное решение», — приводит слова Рабер «Матч ТВ».