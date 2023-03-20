Максим Траньков — о турнире шоу-программ: сомневаюсь, что ещё раз соглашусь на подобное

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с Татьяной Волосожар, оценил своё выступление на турнире шоу-программ, в котором изначально не собирался участвовать.

Волосожар и Траньков заняли 12-е место, а победу одержал олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

«Мы с Татьяной довольны своим выступлением. Я даже удивлён, что смог за такое короткое время что-то восстановить и что-то показать. При том, что я не катался два с половиной года, для меня это была большая победа над собой. Мы катались не для баллов. Было очевидно, что нам будет сложно бороться за призовые места с людьми, которые постоянно участвуют в шоу и ездят в туры.

Если зрителям понравилось и это имело успех, то, наверное, стоит проводить такой турнир повторно. Почему нет? А по поводу своего участия, я и в этом турнире не горел желанием участвовать, потому что уже давно повесил коньки на гвоздь и не планировал возвращаться. Очень сомневаюсь, что я ещё раз соглашусь на подобное. Тем более пока я занят другой работой, я не очень хочу. К тому же и возраст уже такой, мне не очень нравится смотреть на людей за 40 и на самого себя тоже.

Честно говоря, не все номера удалось посмотреть, потому что я готовился к своему выступлению, но видел на экране номер Матвея Ветлугина. Получилось очень прикольно, классно придумал, здорово исполнил, креативно», — приводит слова Транькова «РИА Новости Спорт».

Напомним, на турнире шоу-программ Ветлугин, блестяще спародировавший в своём номере Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, занял 21-е место.