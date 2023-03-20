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Матвей Ветлугин рассказал, как герои пародий отреагировали на его номер

Матвей Ветлугин рассказал, как герои пародий отреагировали на его номер
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Фигурист Матвей Ветлугин, запомнившийся самым ярким и смешным номером на турнире шоу-программ, рассказал, как выбирал героев своих пародий и как они отреагировали на его выступление.

Ветлугин блестяще спародировал в своём номере Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, но, по мнению жюри, занял только 21-е место.

«Сразу понимал, что должны быть Алина и Лёша, потому что это легендарные олимпийские программы. За Играми всё-таки следит большая часть населения нашей страны. А дальше уже был вопрос, кого взять ещё. Остановился на фигуристах с крутыми показательными из нашей группы — Лиза и Женя. Думаю, этот выбор был корректен.

Алексей Ягудин поблагодарил за номер. Не знаю, насколько в итоге получилось похоже, но, думаю, ему было приятно посмотреть на «себя» в день рождения. Его программу помнят, это постановка из золотого фонда фигурного катания. Это был подарок ему от меня на 43-летие. Татьяна Анатольевна Тарасова даже немного засмущалась, когда я подарил ей букет после выступления. Не знала, что сказать — увидела меня с цветами и такая: «Ой, это мне?»

Лиза Туктамышева была очень рада, даже помогала мне в процессе постановки — показывала отдельные движения. Алина Загитова очень сильно удивилась — до неё до начала выступления не дошли слухи, что она будет одной из героинь моей постановки. Она тоже поздравила меня и поблагодарила за выступление. Про Женю Плющенко ничего не знаю — он мне не писал, и до меня не доносилось никаких слухов о его реакции», — приводит слова Ветлугина Sport24.

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