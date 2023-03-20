Матвей Ветлугин: оценки расстроили, но тёплая реакция болельщиков ценнее

Фигурист Матвей Ветлугин, запомнившийся самым ярким и смешным выступлением на турнире шоу-программ, рассказал, как создавался его номер.

Ветлугин блестяще спародировал в своей программе Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, но, по мнению жюри, занял только 21-е место.

«Звучит нескромно, но концепция моя. Татьяна Николаевна (Прокофьева) помогла мне с театральной точки зрения, как обыграть переходы от одного к другому, где какое лицо сделать мимикой, как передать образы пластикой. Брали видео из выступлений, вставали перед зеркалом и делали так, чтобы это было максимально точно — вплоть до угла наклона руки и направления взгляда. Алексей Николаевич (Мишин) помогал своим шлифующим взглядом, а Кирилл Павлович (Алёшин) просто все время ржал.

Костюмы шила Светлана Гачинская — мама Артура Гачинского. Главная проблема — сделать так, чтобы один костюм не было видно из-под другого. Например, пространство между пачкой и перчаткой в костюме Алины Загитовой было сделано телесным цветом, потому что под ним была «стюардесса». Также их нужно было просто снять и не запутаться. Но 250 тысяч рублей, которые дали на подготовку, нам вполне хватило.

Как отреагировал на оценки? Давайте скажу правду — оценки расстроили. Ожидал более высоких, но дальнейшая очень тёплая реакция болельщиков на сегодняшний день несёт для меня бóльшую ценность, нежели теоретически возможное призовое место или специальный приз», — приводит слова Ветлугина Sport24.