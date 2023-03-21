Дмитрий Алиев: этот образ мне очень близок, он очень тонко описывает меня

Чемпион Европы – 2020 по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал об образе, который представил в своём номере на турнире шоу-программ.
Алиев выступал под песню на стихотворение Сергея Есенина «Вижу сон, дорога чёрная» в исполнении Сергея Безрукова.
«Впервые в истории Первый канал организовал такой потрясающий турнир по шоу-программам под названием «Русский вызов». Я был рад принимать участие и подарить вам своё выступление.
Этот образ мне очень близок, он очень тонко описывает меня. Я старался передать вам всю суть, которая была заложена в эту программу. Спасибо, Валентин Молотов и Ольга Глинка, за идею и постановку.
А также спасибо большое, Сергей Безруков, за то, что при просмотре сериала «Есенин» вызвал у меня бурю чувств и погрузил меня в эту историю, от которой невозможно оторваться просто так. Спасибо всем зрителям, кто поддержал меня», — написал Алиев в соцсетях.
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