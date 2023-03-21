Софья Акатьева рассказала об идее своего завораживающего номера для турнира шоу-программ

Чемпионка России фигуристка Софья Акатьева рассказала об идее своего номера, показанного на турнире шоу-программ, за который фигуристка получила специальный приз от члена жюри Аллы Сигаловой.
«Идею номера мне предложили тренеры. Я очень удивилась поначалу, но идея мне сразу понравилась, потому что близка по душе.
В этом номере я предстаю в образе девочки с Луны, которая спускается на Землю и хочет подарить нашей планете любовь и гармонию. Поэтому в программе я обнимаю земной шар руками, чтобы согреть Землю своим теплом и закрыть от всяких невзгод. И в конце, выполнив свою миссию, возвращаюсь к себе на Луну…
Мне кажется, история довольно понятна. Конечно, поначалу не так просто было совместить прокат программы с трюками, а в номере я в прямом смысле слова спускалась с Луны, затем «улетала» обратно. Когда в первый раз приехала на репетицию и мне показали Луну, я очень удивилась, как меня на ней будут поднимать? Но пару раз попробовали, я поняла, как работают страховочные механизмы, что мне надо делать.
Для меня это был очень интересный опыт. Я никогда ещё так высоко не поднималась надо льдом. Мне очень понравилось! Я впервые участвовала в таком турнире, но он и проводился в первый раз. Все дни, и когда мы тренировались, и во время выступлений была прекрасная атмосфера, не как на соревнованиях, естественно, всё по-другому. Мне кажется, чувствовалась особая поддержка зрителей.
Так же, как на «Ледниковом периоде. Дети» я здесь каталась перед жюри. Всё это было интересно. И я очень благодарна за возможность участвовать в соревнованиях такого формата. Надеюсь, турнир пройдёт и в следующем году. Мне кажется, всем очень понравилось», — приводит слова Акатьевой пресс-служба ФФККР.
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