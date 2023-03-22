«Он обладает непревзойденными качествами». Каташинские — о победе Ягудина на шоу-турнире

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о победе олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина в турнире шоу-программ.
«Я не вижу никакого другого претендента, который мог так же выйти и победить. Это человек, который потом и кровью заслужил своё место в мире фигурного катания и, я думаю, что тут по праву долга, по праву его способностей и того, сколько он вложил в фигурное катание, он просто не мог занять какое-либо другое место», — сказала Марина Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Я бы воспринимал этот турнир, как условность. Это больше шоу, расстановка по местам — это некая условность в данном случае, потому что критерии были размыты. Алексей обладает непревзойденными качествами: харизмой, эмоцией и пластикой тела. Но для меня каждый участник был победителем», — добавил Артемий Каташинский.
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