«Это было слишком тривиально». Чемпионы мира Каташинские — о шоу-номере Мишиной/Галлямова

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о выступлении Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на турнире шоу-программ.

«В данном случае всё было слишком понятно. Я футболист, вот мяч, вот футбол — а что ещё? А где этот секретик, который должен додумать зритель? Где эта маленькая потайная дверь между фантазиями и додумками при просмотре номера? Всё-таки когда мы говорим про шоу, то говорим про эмоции и про то, какая эмоция сильнее хватанёт душу. Может быть, гениальный хореограф и мог сделать футбол таким, что он хватанёт душу так, что это не сравнится с лирическим номером. Но, видите, в этот раз не получилось. По эмоциональной шкале эта тема — практически без шансов», — сказал Артём Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Для меня это было слишком тривиально. Честно, я не воспринимаю такое творчество. Я ни в коем случае не умаляю старания ребят и их спортивные качества, но для меня как для профессионала это очень примитивно», — добавила Марина.