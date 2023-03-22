«Чистенько, красивенько, аккуратненько». Каташинские оценили шоу-программу Медведевой

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские поделились мнением о номере фигуристки Евгении Медведевой на турнире шоу-программ.

«Это было чистенько, красивенько, аккуратненько. Мы вообще любим Женечку, общаемся с ней с самого детства. Мы катались на одном катке, её первым тренером была наша мама, Варданян Асмик Нориковна. Мы провели много времени вместе в детстве, сейчас поддерживаем связь в соцсетях и, безусловно, поддерживаем её во всех начинаниях. Её шоу-программа — это золотой стандарт, не придерёшься. Тут уже каждый может дёргать за ниточки, кому чего не хватило, потому что это нечто нейтральное, спокойное и по качеству исполнения правильное. Кто-то может сказать, что не дожала, не удивила и так далее», — сказала Марина Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Номер Жени перекликается с произвольной программой Камилы Валиевой? В силу возраста мы всегда по-разному воспринимаем те или иные события. Я очень хорошо понимаю, что для них это эмоционально травмирующие главы жизни, которые хочется выразить через танцы. Мы с Мариной так же проживали наши события в жизни, наши трагедии — мы их выражали в танце. Я считаю: пусть делают, пусть об этом говорят, пусть себя проявляют. Это круто. Пройдёт время, и это уже будет неактуально делать. А сейчас это было для них в тему. Если они от этого удовольствие получали, так вообще круто. Возможно, когда они станут чуть-чуть постарше, у них уже будут какие-то другие ценности, и они начнут говорить через свой танец на льду на какие-то более сложные темы. Но пока так, и это очень красиво и эмоционально», — добавил Артемий Каташинский.

Читайте полное интервью с Мариной и Артемием Каташинскими на «Чемпионате»: