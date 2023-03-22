Боброва ответила, был ли их с Соловьёвым номер на шоу-турнире посвящён Костомарову

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» рассказала о своём номере с Дмитрием Соловьёвым на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Боброва: Очень многие мне написали словами «Спасибо, что вы прокатали номер про Рому с Оксаной». И я задумалась, что в какой-то мере, возможно, эта история может так интерпретироваться.

Хотела бы передать Роме с Оксаной большой привет и пожелать им верить в самое лучшее. Роме здоровья, слышала, что ему становится лучше, и дай бог, чтобы это было так. И, конечно же, терпения, чтобы пройти этот непростой путь. Надеюсь, всё будет хорошо, и буду верить в это.

Журанков: У меня мама то же самое сказала: «О, это Костомарову посвящение?»

Боброва: Вот так интерпретировали очень многие люди. Как было на самом деле? Есть некий путь, который проходит пара. Он очень сложный, он очень тернистый, и когда ты понимаешь, что тебе нужно во что бы то ни стало дойти до этой цели, мужчина, так как он сильнее, подхватывает женщину и продолжает идти. Но у него силы не бесконечны, и он тоже ломается и падает. Но тут женщина начинает ему помогать: не сдавайся, нам нужно, нам нужно дойти, ну пожалуйста. И помогает ему воспрять духом. Я иду, Диму за собой тащу, за руку, за ногу. В этот момент открывается второе дыхание, цель есть, мы должны её достичь. Заканчивается программа тем, что силы у меня заканчиваются бесповоротно, а Дима продолжает идти до нашей цели уже на коленях.