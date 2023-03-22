Боброва ответила, был ли их с Соловьёвым номер на шоу-турнире посвящён Костомарову

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» рассказала о своём номере с Дмитрием Соловьёвым на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Боброва: Очень многие мне написали словами «Спасибо, что вы прокатали номер про Рому с Оксаной». И я задумалась, что в какой-то мере, возможно, эта история может так интерпретироваться.
Хотела бы передать Роме с Оксаной большой привет и пожелать им верить в самое лучшее. Роме здоровья, слышала, что ему становится лучше, и дай бог, чтобы это было так. И, конечно же, терпения, чтобы пройти этот непростой путь. Надеюсь, всё будет хорошо, и буду верить в это.
Журанков: У меня мама то же самое сказала: «О, это Костомарову посвящение?»
Боброва: Вот так интерпретировали очень многие люди. Как было на самом деле? Есть некий путь, который проходит пара. Он очень сложный, он очень тернистый, и когда ты понимаешь, что тебе нужно во что бы то ни стало дойти до этой цели, мужчина, так как он сильнее, подхватывает женщину и продолжает идти. Но у него силы не бесконечны, и он тоже ломается и падает. Но тут женщина начинает ему помогать: не сдавайся, нам нужно, нам нужно дойти, ну пожалуйста. И помогает ему воспрять духом. Я иду, Диму за собой тащу, за руку, за ногу. В этот момент открывается второе дыхание, цель есть, мы должны её достичь. Заканчивается программа тем, что силы у меня заканчиваются бесповоротно, а Дима продолжает идти до нашей цели уже на коленях.
- 22 марта 2023
-
18:50
-
18:45
-
18:25
-
17:55
-
17:42
-
17:30
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:51
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:12
-
16:10
-
15:54
-
15:45
-
15:45
-
15:20
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:57
-
14:55
-
14:52
-
14:30
-
14:08
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
10:42
-
09:08
-
08:00