Журанков — о Ягудине: не повезло Валиевой и Загитовой, которые выходили после него

Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказал мнение о том, что Камиле Валиевой и Алине Загитовой не повезло на турнире шоу-программ «Русский вызов», так как они выходили после Алексея Ягудина, который и выиграл турнир.

«Идея не нова, был знаменитый «Солнечный луч» клоуна Олега Попова, но гениальность Ягудина, ледового артиста, и гениальность Ильи Авербуха, ледового постановщика, в том, что они этим номером встали в потрясающий ряд великих мимов и клоунов — Леонида Енгибарова, Марселя Марсо и Олега Попова. Они обходились без трюков, у них было тончайшее настроение, и вот попасть в один ряд не с рыжими, а с нежными романтичными клоунами — это великая победа, грандиозный успех.

Если бы этим номером заканчивался весь турнир… Мне кажется, не повезло Валиевой, Кондратюку, Синициной/Кацалапову, Загитовой, которые выходили после Ягудина. Для меня внутренне там была кульминация — дальше можно было не смотреть. Это была пиковая точка, и было понятно, что никто из них не дотянется до него, не номером, а масштабом человеческой личности», — сказал Журанков.