«Это стиль стиля во всём». Журанков восхитился номером Щербаковой на шоу-турнире

Комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о номере олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Журанков: Я растаял. Когда выходит Аня с этой причёской, с этим лицом, в платье с воротничком, садится на скамейку… Для человека, который каждые каникулы в школе смотрел «Семнадцать мгновений весны» и знает все эти песни Кобзона наизусть… Мне ещё и близка тема про разведчиков-нелегалов, я делал про них фильмы, я знаком с некоторыми разведчиками-нелегалами. Это настолько нашло во мне отклик. Мне понравилось, что она в этой программе катает не просто встречу в кафе Elephant, она катает жену, которая остаётся в стране, а он-то там… Для меня она катала не просто жену Штирлица, а родину, которая его ждёт.

Боброва: Они круто заморочились в плане этих прекрасных глаз Тихонова на экране, чёрно-белой картинки по телевизору. Они продумали именно телевизионную картинку. Мне больше всего понравилось, что я такой Аню не видела. Она себя притормозила в катании и никуда не неслась, поэтому все линии были доделаны, все положения были очень эстетичными. «Семнадцать мгновений весны» — это ты можешь просто встать на льду, смотреть вдаль, и у тебя на протяжении трёх минут будут стоять слёзы в глазах, и на последней секунде капля всё-таки прольётся, и это будет шедевр. От музыки тоже очень многое зависит. И получился достаточно неплохой целостный номер.

Журанков: Она катает то, чего нет в фильме даже. В фильме это дано образом, где Штирлиц смотрит в небо, по которому летит журавлиный клин. Это стиль стиля во всём, ничего лишнего.