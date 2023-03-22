Екатерина Боброва — о победителе турнира шоу-программ: был Ягудин и все-все-все

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о победе Алексея Ягудина на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Победитель первого турнира по шоу-программам — Алексей Ягудин, который справлял свой день рождения. И не надо говорить, что вот, ему сделали подарок, нет. Знаю, что разошлись мнения по поводу его первого места, его катания и вообще участия, но от себя скажу: «Был Алексей Ягудин и все-все-все».

Может быть, я необъективна, потому что Лёшу я давно знаю. Да, его программа была создана из множества кусков того, что он катал в других показательных номерах, но для меня то, как Лёша чувствует себя на льду свободно и может действительно переживать эти истории не в актёрском плане, а потому что он такой, он так падает на лёд, так собирает этот луч, он искренне порадовался за этот тройной тулуп… Ты вместе с ним проживаешь этот номер», – сказала Боброва.