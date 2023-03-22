«Неполноценное соревнование». Железняков — о чемпионате мира без российских фигуристов

Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, высказался о проведении чемпионата мира – 2023 без представителей России. Соревнования стартовали 20 марта в Сайтаме (Япония).

«Конечно, чемпионат мира теряет без наших спортсменов. Наши фигуристы, особенно фигуристки – мировой топ. Во многих странах, в тех же США, Японии, Китае, очень много болельщиков именно российских спортсменов. Соответственно, из-за этого рейтинги тоже падают. Потерь очень много. Если бы наши спортсмены были на заднем плане, никому не было бы интересно. А так получается, что самые основные фигуристы мира не в обойме. Никто не имеет от этого никаких плюсов.

Спорт – это преодоление. Когда ты соревнуешься и понимаешь, что лучшие спортсмены сейчас не в обойме, это тяжело. Мне было бы от этого не очень приятно. Получив такую медаль, я бы чувствовал себя неполноценно. Если бы я победил сильнейших, я бы считал, что совершил подвиг, преодолел себя и добился успеха, к которому стремился. А так… Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет. Это неправильная история. Конечно, кто-то порадовался, позлорадствовал этой ситуации, мол, наконец этих россиян нет и мы сможем занять все призовые места.

Вообще полным-полно российских тренеров, которые работают за границей на протяжении многих лет. Начистоту, именно российские тренеры по большому счёту и поднимали мировое фигурное катание», — приводит слова Железнякова Metaratings.