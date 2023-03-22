Боброва: Алина Загитова — это масштаб. И она всё должна делать с масштабом

Комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Боброва: Я всё равно восхищаюсь Алиной, потому что она не боится и идёт поперёк всего. Захотела спеть — пошла спела с Зиверт.

Журанков: Я отдаю такую же дань уважения Алине, потому что мало кто рискнёт дебютировать рядом с такой исполнительницей, встать в параллель с ней.

Боброва: Шоу-программы? Мэрилин Монро? Ради бога! Пойду и буду делать Мэрилин Монро. Молодец, не боится, потому что я бы десять тысяч раз подумала, хочу я это делать или нет, потому что опасненько такие вещи делать.

Журанков: И была бы права. Помнишь, что Виктория Борзенкова сказала в нашем подкасте про хейт и критику? Если ты воспринимаешь критику болезненно, значит, у тебя проблемы с недооценкой себя, а если тебе всё равно — это нормальная самооценка. Но она ничего не сказала про переоценку. Я сейчас читаю эти комментарии…

Во-первых, я, конечно, поражён, как Загитова хорошо пишет, прям преклоняюсь, всё так льётся идеально, молодец. Но я, честно говоря, понимаю, почему все ржут, потому что постоянно твердить одно и то же: «Мне интересно развиваться и я пробую…» Ну пожалуйста, пробуй: в театральной студии, в хореографическом зале, на подмостках любительского театра. Как-то это уже становится странно, когда из раза в раз… Ну это ж не специально делается, чтобы вызывать такое количество критики, а потом на эту критику отвечать… Причём не только хейтерам, но и людям, которые разбираются, она говорит: «А вы все критиканы, хейтеры, мне ваше мнение не интересно». Окей. А для кого ты это делаешь?

Боброва: Мне кажется по-другому. Алина Загитова — это масштаб. И она всё должна делать с масштабом. И если она не боится в этот масштаб идти с такими спорными, грубо говоря, вещами — пусть делает, пусть учится. Возможно, мы ещё увидим пробы пера в номерах в фигурном катании. Возможно, мы ещё увидим её в танцевальных телепроектах. Возможно, мы в «Голосе» её увидим. Пусть делает! Потому что Алина Загитова — это масштаб. Если она хочет петь, она не будет брать уроки дома, она будет петь на сцене на одном из самых масштабных шоу в фигурном катании вместе с Зиверт.

Журанков: Желание попробовать — это логичное желание, и мы все в жизни что-то пробуем. Я не понимаю, почему нет желания довести до совершенства. Потому что тут мы поём, тут мы показываем Мэрилин Монро, там мы бегаем выступаем на форуме… Почему нет работы над собой? И у многих такой вопрос.

Когда была полная темнота перед началом турнира, зал кричал: «Алина, Алина». Когда каталась Алина, зал молчал. И когда она откаталась, были жиденькие аплодисменты. Я бы сказал, что ты абсолютно права, и вопрос не только в Алине, вопрос ещё в идее, в композиции, в монтаже музыки — в этом всём. Потому что идея: брюнетка попробует быть блондинкой — слабая идея.

Боброва: Может быть, для этого всё и делается. 24 номера, а обсуждаем мы Алину.