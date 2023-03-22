Алина Загитова: у меня эвакуировали машину в Москве. В общем, ситуация — кринж

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала о неприятностях, с которыми столкнулась сегодня, 22 марта. У спортсменки эвакуировали автомобиль в Москве.

«В общем, друзья, ситуация – кринж. Только я с утра сказала, что у меня будет очень продуктивный день, и судьба, видимо, сказала…

В какой-то момент всё пошло наперекосяк, у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать в низ Москвы. Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала наверх, и всё это у меня заняло где-то три часа. По дороге я успела попасть в аварию на такси – тоже очень интересный факт.

В общем, мне сегодня очень сильно везёт. Вывод такой: сначала делай, потом говори», – сказала Загитова в своих социальных сетях.