ЧМ-2023 по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 23 марта, в Сайтаме (Япония) на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины представят короткую программу.
В заявку включены 34 фигуриста. Первый спортсмен выйдет на лёд в 9:55 мск. В прямом эфире турнир можно будет посмотреть на платформе Okko.
Действующий чемпион мира, японец Сёма Уно выйдет на лёд 32-м, а откроет прокат болгарин Александр Златков. Итальянец Даниэль Грассль, который приехал на турнир под руководством Этери Тутберидзе и её команды, закроет выступления мужчин.
Отметим, что второй год подряд в соревнованиях не принимают участия российские фигуристы. Они отстранены из-за ситуации на Украине.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
08:51
-
08:00
-
07:16
-
00:45
- 22 марта 2023
-
23:44
-
23:23
-
23:05
-
23:00
-
22:30
-
22:03
-
22:00
-
21:30
-
21:10
-
21:09
-
21:05
-
20:52
-
20:40
-
20:15
-
20:02
-
19:45
-
19:42
-
19:20
-
18:50
-
18:45
-
18:25
-
17:55
-
17:42
-
17:30
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:51
-
16:39
-
16:35
-
16:21
Партнерский контент