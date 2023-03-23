ЧМ-2023 по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Сегодня, 23 марта, в Сайтаме (Япония) на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины представят короткую программу.

В заявку включены 34 фигуриста. Первый спортсмен выйдет на лёд в 9:55 мск. В прямом эфире турнир можно будет посмотреть на платформе Okko.

Действующий чемпион мира, японец Сёма Уно выйдет на лёд 32-м, а откроет прокат болгарин Александр Златков. Итальянец Даниэль Грассль, который приехал на турнир под руководством Этери Тутберидзе и её команды, закроет выступления мужчин.

Отметим, что второй год подряд в соревнованиях не принимают участия российские фигуристы. Они отстранены из-за ситуации на Украине.