«Японская пара действительно великолепна». Американка Книрим — о результатах ЧМ-2023

Американская фигуристка Алекса Книрим, выступающая в спортивной паре с Брэндоном Фрейзером, прокомментировала второе место на чемпионате мира — 2023 в Японии, а также выразила поддержку тренеру Тодду Санду, который находится в больнице.
«На самом деле я не заостряла внимания на том, что мы участвуем в крупных соревнованиях и должны кого-то победить, потому что это ни к чему хорошему не приводит. Японская пара действительно великолепна, но мы тоже хороши. Всё зависит от того, что выступит лучше на конкретном турнире.
Мы думали о Тодде, и знаем, что он чувствует любовь и поддержку всего нашего сообщества. Это то, что я действительно люблю в нашем виде спорта: когда становится тяжело, все объединяются", — приводит слова Книрим The Japan Times.
Итоговые результаты спортивных пар:
1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 222,16 балла.
2. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 217,48 балла.
3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 208,08 балла.
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