Короткая программа Мориса Квителашвили, не попавшего в топ-20 на ЧМ. Видео
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Грузинский фигурист Морис Квителашвили, который является подопечным заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, после короткой программы занимает 21-е место на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), набрав 73,05 балла.
Итоговые результаты короткой программы у мужчин:
1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.
2. Илья Малинин (США) — 100,38.
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.
4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75.
5. Кевин Аймоз (Франция) — 95,56.
...
21. Морис Квителашвили (Грузия) — 73,05.
Отметим, что российские фигуристы второй год подряд не участвуют в соревнованиях. Они отстранены из-за ситуации на Украине.
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