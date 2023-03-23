Короткая программа Мориса Квителашвили, не попавшего в топ-20 на ЧМ. Видео

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, который является подопечным заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, после короткой программы занимает 21-е место на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), набрав 73,05 балла.

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.

2. Илья Малинин (США) — 100,38.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75.

5. Кевин Аймоз (Франция) — 95,56.

...

21. Морис Квителашвили (Грузия) — 73,05.

Отметим, что российские фигуристы второй год подряд не участвуют в соревнованиях. Они отстранены из-за ситуации на Украине.