Татьяна Тарасова высказалась о короткой программе мужчин на чемпионате мира в Японии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлениях фигуристов с короткой программой на чемпионате мира — 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).
«Хочется сказать, что мы увидели очень сильное выступление от всех мальчиков! Как и всегда, шикарный уровень! Все старались сделать по два четверных. Мне кажется, что все ребята показали свой максимум, очень старались. Программа у мальчиков всегда безумно интересная. Наверное, можно сказать, что самая интересная в фигурном катании», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Итоговые результаты короткой программы у мужчин:
1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.
2. Илья Малинин (США) — 100,38.
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.
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