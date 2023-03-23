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Видео короткой программы ученика Тутберидзе Даниэля Грассля на чемпионате мира в Японии

Видео короткой программы ученика Тутберидзе Даниэля Грассля на чемпионате мира в Японии
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Подопечный заслуженного тренера России Этери Тутберидзе итальянец Даниэль Грассль по итогам короткой программы занимает восьмое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), имея в своём активе 86,50 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом короткой программы итальянского фигуриста:

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.
2. Илья Малинин (США) — 100,38.
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.
4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75.
5. Кевин Аймоз (Франция) — 95,56.
6. Джейсон Браун (США) — 94,17.
7. Кадзуки Томоно (Япония) — 92,68.
8. Даниэль Грассль (Италия) — 86,50.

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