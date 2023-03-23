Сёма Уно: сосредоточился на том, чтоб показать всё, что в моих силах

Японский фигурист Сёма Уно оценил своё выступление в короткой программе на чемпионате мира – 2023 в Сайтаме.

Уно, выступавший после недавней травмы ноги, уверенно откатал короткую программу с двумя четверными прыжками и захватил лидерство.

«Перед сегодняшним прокатом больше всего беспокоился о своих прыжках, но справился. Нужно ещё посмотреть и оценить, насколько хорошо, но я выложился полностью и был рад, что смог показать то, что тренировал.

Сегодняшнее выступление было эмоциональным из-за небольшого беспокойства из-за того, что я не мог исполнять некоторые элементы в последние несколько дней. После недавнего падения многие беспокоились обо мне, оказали очень тёплую поддержку, поэтому мне было жаль, что я не в лучшей форме, и я сосредоточился на том, чтоб показать здесь всё, что в моих силах. Исполнил прыжки лучше, чем на сегодняшней тренировке, и, хотя я не в лучшей форме, всё же сосредоточился и на других деталях, помимо прыжков.

У меня не было времени думать о том, что я действующий чемпион, но сегодня, перед тем как покинуть отель, я увидел репортаж об этом по телевизору и понял, что это так. Однако, даже осознав это, я совсем не нервничал, не чувствовал никакого давления из-за своего статуса, немного беспокоился из-за травмы, но был спокоен», — приводит слова Уно пресс-служба ISU.