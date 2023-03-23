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Провал учеников Этери Тутберидзе на чемпионате мира: Эгадзе не попал в произвольную программу, Квителашвили — 21-й

Провал учеников Тутберидзе на чемпионате мира! Один — мимо произволки, другой — вне топ-20
Валерия Кукалева
Провал учеников Этери Тутберидзе
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Только Даниэль Грассль показал конкурентоспособный уровень и идёт в десятке после короткой программы.

Этери Тутберидзе снова на чемпионате мира собственной персоной — вместе со своей командой. Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз тоже лично прибыли на турнир в японский город Сайтама, но, увы, это не означает, что российских фигуристов вернули на международные соревнования.

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Тутберидзе сопровождает на главном старте сезона троих учеников — и это не девушки-одиночницы, как все привыкли, а мужчины. Итальянец Даниэль Грассль тренируется в «Хрустальном» не так давно, но уже успел съездить с российским тренерским штабом на чемпионат Европы, а представители Грузии Морис Квителашвили и Ника Эгадзе давно сотрудничают с Этери Георгиевной.

23 марта фигуристы выступили с короткой программой. Действующий чемпион мира японец Сёма Уно сделал первый шаг к защите титула, несмотря на повреждение, полученное на тренировке уже в Сайтаме. Его преследует американец Илья Малинин, также шагнувший за 100 баллов и не покоривший судей по части компонентов, и Ча Джун Хван из Южной Кореи.

Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Мужчины. Короткая программа
23 марта 2023, четверг. 09:55 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
104.63
2
Илья Малинин
США
100.38
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
99.64

Эгадзе не попал в произвольную программу

Первым из учеников Тутберидзе на лёд вышел 20-летний Ника Эгадзе, и его выступление получилось обескураживающим. Фигурист планировал показать контент с двумя младшими четверными, но первый — тулуп — приземлил неудачно (хоть и без падения), а второй — сальхов — вышел только двойным. Единственным чистым элементом стал тройной аксель, но Эгадзе остался без каскада.

Пострадали даже непрыжковые элементы: одно из вращений получило второй уровень и минусовой коэффициент GOE, дорожка шагов — тоже только второй уровень.

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Такой технический брак недопустим в короткой программе, особенно если ты не входишь в топы и околотопы. Ника получил от судей 65,17 балла и даже не отобрался в произвольную программу.

Это не шок для постоянных любителей фигурного катания, но всё-таки неприятное откровение для поклонников тренерского штаба «Хрустального». В текущем сезоне на этапе Гран-при в Японии Эгадзе набрал за короткую программу 84,47 балла — почти на 20 больше. С таким результатом он мог бы уверенно замкнуть десятку и готовиться ко второму виду.

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Квителашвили до сих пор не нашёл баланс

Морис Квителашвили, согласно высокому рейтингу распределённый в предпоследнюю разминку, был типичным Морисом Квителашвили. После неудачного чемпионата Европы (16-е место) он дал откровенное интервью, где на разрыв и очень честно поведал о психологическом кризисе и сопутствующих трудностях.

Несколько месяцев подготовки к чемпионату мира не помогли Морису откатать чисто: падение с открывающего программу четверного сальхова (к тому же недокрученного), степ-аут на тройном акселе, только двойной тулуп — вторым прыжком в каскаде с четверным тулупом.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.

Квителашвили получил 73,05 балла и не попал даже в топ-20. Хуже него из отобравшихся в произвольную программу – только американец Эндрю Торгашев, австриец Маурицио Цандрон и словак Адам Гагара.

Грассль проиграл очень много даже пятёрке лучших

Итальянец Даниэль Грассль был чуть стабильнее своих одногруппников, но всё равно не обошёлся без помарок. Даниэль выехал четверной лутц, но с касанием льда рукой и недокрутом, затем чисто исполнил тройной аксель и каскад — но только из двух тройных прыжков.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.

Лучшего из учеников Тутберидзе оценили в 86,50 балла — он занимает промежуточное восьмое место. Отставание от третьего места — почти 15 баллов, а наверху сплошь топы. Даже идущий седьмым Кадзуки Томоно выигрывает у Грассля шесть баллов, поэтому даже на итоговое попадание в топ-5 надеяться сложно. Удержаться бы в десятке!
Но тем не менее в короткой программе он стал лучшим из учеников Тутберидзе. Скорее всего, так и останется по итогам второго вида: Квителашвили не выглядит конкурентоспособным.

Мужская произвольная программа состоится утром 25 марта, и основная интрига — прыгнет ли Илья Малинин четверной аксель впервые в истории турнира. Гениальный американец русского происхождения заявил шесть (!) четверных прыжков. Нэйтан Чен делал так на Олимпиаде 2018 года — но всё-таки без акселя. Будет круто.

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