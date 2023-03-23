Алина Загитова станет хедлайнером шестого этапа Кубка московского спорта

Хедлайнером шестого этапа Кубка московского спорта по фигурному катанию станет обладательница «Большого шлема» в этом виде спорта – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова.

Соревнования пройдут 26 марта на малой арене многофункционального спортивного комплекса ЦСКА, в них определятся последние участники финального турнира.

«На мой взгляд, Кубок московского спорта – очень классная инициатива. В фигурном катании тебе приходится рано взрослеть, и переход из детского во взрослое катание может быть достаточно тяжёлым. Соревнования «как у взрослых» помогают юным фигуристам и фигуристкам понять, каково это, плавно прививая чувство ответственности за результат. Чем больше будет подобных мероприятий – тем сильнее будет наше фигурное катание», — сказала Загитова

В рамках 6-го тура за последнее место в финале в спортивных разрядах будут соревноваться представители школ «Армия фигурного катания», «Айс Форум», МосСпортОбъекта, «Будь Первым» и «Триумф». Кроме того, за два оставшихся вакантных места среди юношеских разрядов поборются между собой фигуристы и фигуристки из школ «Хрустальный», «Мечта», «Кристалл», «Эдельвейс» и «Триумф».