Алина Загитова станет хедлайнером шестого этапа Кубка московского спорта

Хедлайнером шестого этапа Кубка московского спорта по фигурному катанию станет обладательница «Большого шлема» в этом виде спорта – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова.
Соревнования пройдут 26 марта на малой арене многофункционального спортивного комплекса ЦСКА, в них определятся последние участники финального турнира.
«На мой взгляд, Кубок московского спорта – очень классная инициатива. В фигурном катании тебе приходится рано взрослеть, и переход из детского во взрослое катание может быть достаточно тяжёлым. Соревнования «как у взрослых» помогают юным фигуристам и фигуристкам понять, каково это, плавно прививая чувство ответственности за результат. Чем больше будет подобных мероприятий – тем сильнее будет наше фигурное катание», — сказала Загитова
В рамках 6-го тура за последнее место в финале в спортивных разрядах будут соревноваться представители школ «Армия фигурного катания», «Айс Форум», МосСпортОбъекта, «Будь Первым» и «Триумф». Кроме того, за два оставшихся вакантных места среди юношеских разрядов поборются между собой фигуристы и фигуристки из школ «Хрустальный», «Мечта», «Кристалл», «Эдельвейс» и «Триумф».
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