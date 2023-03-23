Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира: Танцы на льду. Ритм-танец
Начало прямой трансляции
04:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ЧМ-2023 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

ЧМ-2023 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

24 марта в 5:00 по московскому времени вступят в борьбу за медали чемпионата мира по фигурному катанию танцевальные дуэты, которые покажут ритм-танец. Трансляцию в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.

Из прошлогодних призёров в соревнованиях участвуют только обладатели бронзы – американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. В ходе текущего сезона наибольшую конкуренцию им составили канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, которые пропустили часть стартов во второй половине сезона из-за проблем со здоровьем.

Вместе с этими дуэтами в последней разминке итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, британцы Лайла Фир/Льюис Гибсон и канадцы Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен.

Чемпионат мира по фигурному катанию – 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
Материалы по теме
Медали ЧМ снова разыграют без наших фигуристок. Попадут ли европейки на подиум? LIVE
Live
Медали ЧМ снова разыграют без наших фигуристок. Попадут ли европейки на подиум? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023