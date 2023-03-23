ЧМ-2023 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
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24 марта в 5:00 по московскому времени вступят в борьбу за медали чемпионата мира по фигурному катанию танцевальные дуэты, которые покажут ритм-танец. Трансляцию в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.
Из прошлогодних призёров в соревнованиях участвуют только обладатели бронзы – американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. В ходе текущего сезона наибольшую конкуренцию им составили канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, которые пропустили часть стартов во второй половине сезона из-за проблем со здоровьем.
Вместе с этими дуэтами в последней разминке итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, британцы Лайла Фир/Льюис Гибсон и канадцы Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен.
Чемпионат мира по фигурному катанию – 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
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