ЧМ-2023 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

24 марта в 5:00 по московскому времени вступят в борьбу за медали чемпионата мира по фигурному катанию танцевальные дуэты, которые покажут ритм-танец. Трансляцию в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.

Из прошлогодних призёров в соревнованиях участвуют только обладатели бронзы – американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. В ходе текущего сезона наибольшую конкуренцию им составили канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, которые пропустили часть стартов во второй половине сезона из-за проблем со здоровьем.

Вместе с этими дуэтами в последней разминке итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, британцы Лайла Фир/Льюис Гибсон и канадцы Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен.