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Фигурное катание, чемпионат мира 24 марта: произвольная программа, женщины — онлайн, лайв, текстовая трансляция

Медали ЧМ снова разыграют без наших фигуристок. Попадут ли европейки на подиум? LIVE
Дарья Кирюхина
Луна Хендрикс
Аудио-версия:
Комментарии
У Луны Хендрикс есть шанс, а вот Анастасия Губанова идёт вне топ-10.
Чемпионат мира по фигурному катанию

24 марта — третий день чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме. Рано утром соревнования начнут танцевальные дуэты, а затем женщины покажут произвольные программы и узнают обладательниц медалей.

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После короткой программы лидирует Каори Сакамото, которая защищает титул чемпионки мира. За ней расположились Ли Ха Ин из Южной Кореи и её соотечественница Маи Михара. Лучшая из европеек, бельгийка Луна Хендрикс, занимает только пятое место.

Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Женщины. Короткая программа
22 марта 2023, среда. 09:50 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.24
2
Ли Ха Ин
Южная Корея
73.62
3
Маи Михара
Япония
73.46

Бывшая россиянка Анастасия Губанова, под флагом Грузии ставшая чемпионкой Европы, занимает только 11-е промежуточное место. Зато Екатерина Куракова, представляющая Польшу — девятая.

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Live Дарья Кирюхина

Луна Хендрикс тоже по-прежнему претендует на подиум. Причиной текущего пятого места бельгийка считает психологическое давление.

«У меня было действительно тяжёлое время перед чемпионатом мира, и моей главной целью было насладиться им сегодня и вернуть себе радость. В этом сезоне я всё время нервничала, поэтому то, что я пыталась сделать сегодня, – это просто наслаждаться выступлением и стараться изо всех сил. И, за исключением одной ошибки, всё действительно хорошо. Я довольна, несмотря на падение.

Моя главная цель на этом турнире – получить удовольствие от соревнования. Мне не очень нравились соревнования в этом сезоне.

Подготовка к произвольной программе? Хочу хорошо потренироваться завтра и перед прокатом, а также просто довериться себе и выложиться полностью», – сказала Хендрикс на пресс-конференции.

19:39 Дарья Кирюхина

Анастасия Губанова не смога откатать короткую программу на максимум, но сдаваться ещё рано. Шансы попасть на пьедестал у неё остаются. Однако то, что турнир даётся ей тяжело, она не скрывает.

«Прокат получился неидеальным – видимо, я перестаралась на прыжке. Перекрутила немного, оттолкнулась сильнее, чем надо, и вывалилась. Но довольна, что поборолась за вторую половину программы.

Мне тут пока тяжело приходится со сном – из-за разницы во времени до пяти утра уснуть не могу, никак в себя не приду. Хорошо, что тут со мной тренер – впервые в сезоне Евгений Владимирович Рукавицын рядом. Такая поддержка от этого чувствуется, здорово.

После чемпионата Европы было тяжеловато. Так много эмоций было, некое опустошение. Почувствовала ли себя знаменитой? Не думаю, но уверенности победа мне точно придала. Появилось чувство, что я не просто так катаюсь», — приводит слова Губановой Sports.ru.

19:35 Дарья Кирюхина

Однако само присутствие Этери Тутберидзе на чемпионате мира — повод для радости. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова очень довольна.

19:32 Дарья Кирюхина

Если у девушек соревнования в Сайтаме подходят к концу, то у парней успели только начаться. К сожалению, команде Этери Тутберидзе пока не везёт. Лучше всех выступил её новый ученик — итальянец Даниэль Грассль, который занимает текущее 8 место.

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19:28 Дарья Кирюхина

Жаль, что для наших фигуристов этот сезон закончился преждевременно, и на чемпионат мира их не пустили уже второй год подряд. Но они обязательно вернутся и отвоюют свои награды. Прекрасные танцоры Александра Степанова/Иван Букин настроены очень решительно!

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19:22 Дарья Кирюхина

Главный старт всегда сопряжён с огромным психологическим давлением. В состязаниях, пар, например, не обошлось без слёз.

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19:19 Дарья Кирюхина

Конечно, мы все желаем удачи Анастасии Губановой. Российская фигуристка выступает за Грузию, но тренируется по-прежнему у Евгения Рукавицына и представляет русскую школу фигурного катания. Кроме Насти, на чемпионате мира есть и другие спортсмены, связанные с нашей страной.

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19:15 Дарья Кирюхина

Добрый день, дорогие болельщики! Несколько часов остаётся до старта произвольной программы у женщина на чемпионате мира, а значит совсем скоро мы узнаем имя новой лучшей фигуристки планеты. Если, конечно, кому-то удастся обойти лидирующую на данный момент Каори Сакамото.

Кажется, что отрыв от ближайшей соперницы в пять с лишним баллов позволяют ей чувствовать себя вполне уверенно. Однако в этом сезоне она уже теряла первое место из-за провала в произвольной. В финале Гран-при Каори заняла лишь пятое место, так что не будем заранее раздавать медалей.

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