У Луны Хендрикс есть шанс, а вот Анастасия Губанова идёт вне топ-10.

Медали ЧМ снова разыграют без наших фигуристок. Попадут ли европейки на подиум? LIVE

24 марта — третий день чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме. Рано утром соревнования начнут танцевальные дуэты, а затем женщины покажут произвольные программы и узнают обладательниц медалей.

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После короткой программы лидирует Каори Сакамото, которая защищает титул чемпионки мира. За ней расположились Ли Ха Ин из Южной Кореи и её соотечественница Маи Михара. Лучшая из европеек, бельгийка Луна Хендрикс, занимает только пятое место.

Бывшая россиянка Анастасия Губанова, под флагом Грузии ставшая чемпионкой Европы, занимает только 11-е промежуточное место. Зато Екатерина Куракова, представляющая Польшу — девятая.