«Что-то между шоу и соревнованиями». Тарасова и Морозов — о турнире шоу-программ

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о турнире шоу-программ «Русский вызов», в ходе которого исполнили показательный номер на музыку из мюзикла «Шахматы».
«На самом деле, это очень интересный турнир. Ты не можешь отнестись к нему просто как к показательным выступлениям, потому что здесь участвуют все топовые фигуристы, и не только ребята из сборной, действующие спортсмены, но и чемпионы последних лет, титулованные фигуристы другого поколения. Это очень мотивирует, хочется показать программу, откатать хорошо», — приводит слова Тарасовой пресс-служба ФФККР.
«Интересный формат. Конечно, есть что усовершенствовать. Но в целом для первого раза всё очень классно получилось, и надеюсь, что турнир закрепится. Это такая диковинка, думаю, зрителям и болельщикам интересно было смотреть соревнования такого формата. И самим спортсменам интересно. Мы разговаривали в раздевалках — всем нравится. Мы не относились к этому как к соревнованиям, но и просто показательными выступлениями или просто шоу это не назвать. Это что-то между шоу и соревнованиями – немного необычно и интересно», — сказал Морозов.
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