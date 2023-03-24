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Видео ПП чемпионки Европы Анастасии Губановой, не сумевшей попасть в топ-10 на ЧМ-2023

Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова не смогла попасть в первую десятку по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме (Япония). Спортсменка в сумме набрала 184,92 балла и заняла 14-е место в женских соревнованиях.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом произвольной программы Анастасии Губановой:

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 224,61 балла.

2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 220,94.

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 210,42.

4. Изабо Левито (США) — 207,65.

5. Маи Михара (Япония) — 205,70.

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