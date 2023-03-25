Тарасова высказалась о желании футболиста Смолова принять участие в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на желание футболиста московского «Динамо» Фёдора Смолова принять участие в «Ледниковом периоде».

«Конечно, мне было интересно посмотреть на Фёдора Смолова в «Ледниковом периоде». Почему бы и нет? Но предложение нужно получить от Илюши Авербуха — это ведь его шоу. Могу только сказать, что шанс есть у каждого человека», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Смолов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в «Ледниковом периоде». Напомним, в последнем сезоне «Ледникового периода» победу одержали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Второе место занял дуэт Медведева/Федотов. Третье место поделили Домнина/Башаров и Синицына/Скобрев.