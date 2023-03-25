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Видео произвольного танца серебряных призёров ЧМ-2023 Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри

Видео произвольного танца серебряных призёров ЧМ-2023 Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри
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Чемпионы Европы – 2023, итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри завоевали серебряные медали на чемпионате мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

Судьи оценили прокат произвольного танца Гиньяр и Фаббри в 131,64 балла. В сумме итальянцы набрали 219,85 балла.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео произвольного танца Гиньяр и Фаббри.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 226,01 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 219,85.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 217,88.
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73.
5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,04.

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