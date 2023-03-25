Видео произвольного танца серебряных призёров ЧМ-2023 Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри

Чемпионы Европы – 2023, итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри завоевали серебряные медали на чемпионате мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).
Судьи оценили прокат произвольного танца Гиньяр и Фаббри в 131,64 балла. В сумме итальянцы набрали 219,85 балла.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео произвольного танца Гиньяр и Фаббри.
Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Итоги
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 226,01 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 219,85.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 217,88.
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73.
5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,04.
- 25 марта 2023
-
14:24
-
14:01
-
13:54
-
13:33
-
13:19
-
13:19
-
12:57
-
12:36
-
10:58
-
09:57
-
09:00
-
00:48
-
00:33
-
00:19
- 24 марта 2023
-
23:24
-
23:18
-
22:56
-
21:43
-
19:35
-
19:05
-
18:12
-
16:34
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:14
-
15:44
-
15:39
-
15:22
-
13:39
-
13:22
-
13:12
-
13:05
-
11:24
-
10:42