Видео произвольного танца серебряных призёров ЧМ-2023 Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри

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Чемпионы Европы – 2023, итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри завоевали серебряные медали на чемпионате мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

Судьи оценили прокат произвольного танца Гиньяр и Фаббри в 131,64 балла. В сумме итальянцы набрали 219,85 балла.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео произвольного танца Гиньяр и Фаббри.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 226,01 балла.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 219,85.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 217,88.

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73.

5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,04.