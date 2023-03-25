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Эшли Вагнер: объясните, почему российские фигуристы отстранены от ЧМ, а тренеры – нет?

Эшли Вагнер: объясните, почему российские фигуристы отстранены от ЧМ, а тренеры – нет?
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Серебряный призёр чемпионата мира 2016 года, американская фигуристка Эшли Вагнер критически высказалась о присутствии российских тренеров на чемпионате мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

Вагнер имела в виду Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, которые сопровождают на ЧМ итальянца Даниэля Грассля, а также представителей Грузии Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе.

«Только что наблюдала за прокатами мужчин на чемпионате мира. Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет? Люди, ставящие под сомнение действительность допингового скандала, на мой взгляд, просто безумны, учитывая всю имеющуюся у нас информацию», – написала американка в своих социальных сетях.

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