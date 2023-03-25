«Я была в шоке». Мэдисон Чок — о падении в произвольном танце на чемпионате мира в Японии

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс высказались о победе на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).
«Это было нашей целью на протяжении долгого времени. Болельщики в Сайтаме поддерживали нас. Это было невероятно. Этот сезон преподнёс множество сюрпризов, но все дороги вели к этому моменту. Мы многое узнали о себе и о том, чего хотим достичь. Нам много раз приходилось биться, идти вперёд, несмотря на трудности, но без этого опыта мы бы не стояли сейчас здесь. Что касается падения, я была в шоке. Я лишь зацепилась пяткой об лёд. Всё произошло так неожиданно», — приводит слова Чок пресс-служба Международного союза конькобежцев.
«Не думаю, что это нас расслабит. Мы столько лет шли к этой цели. Это было волнующе и тяжело одновременно. Я знаю, что в нашем спорте высокая конкуренция. Но в этот раз мы хотели действительно сосредоточиться на себе и показать ту работу, которую мы выполнили в этом сезоне. Надеюсь, наше выступление было интересно зрителям», — отметил Бэйтс.
- 25 марта 2023
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