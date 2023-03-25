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Победный прокат произвольного танца Чок и Бэйтс с падением на ЧМ — 2023. Видео

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс впервые в карьере стали чемпионами мира. Это произошло на ЧМ-2023 в Сайтаме (Япония).

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео их произвольного танца.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Чок и Бейтс захватило лидерство ещё после проката ритм-танца. В произвольном они также показали лучший результат (134,07 балла), несмотря на падение Чок.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 226,01 балла.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 219,85.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 217,88.

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73.

5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,04.