Победный прокат произвольного танца Чок и Бэйтс с падением на ЧМ — 2023. Видео

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс впервые в карьере стали чемпионами мира. Это произошло на ЧМ-2023 в Сайтаме (Япония).
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео их произвольного танца.
Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.
Чок и Бейтс захватило лидерство ещё после проката ритм-танца. В произвольном они также показали лучший результат (134,07 балла), несмотря на падение Чок.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Итоги
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 226,01 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 219,85.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 217,88.
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73.
5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,04.
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