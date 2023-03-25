Ягудин: не уверен, что с плотным графиком у Смолова получится найти время на съёмки в «ЛП»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на желание футболиста московского «Динамо» Фёдора Смолова принять участие в «Ледниковом периоде».
«Конечно, все были бы рады участию такой персоны в проекте. Но, во-первых, никто не знает, будет ли «Ледниковый период» в этом году. Во-вторых, не уверен, что с плотным графиком действующего футболиста у Фёдора получится найти время на тренировки и съёмки. Мне кажется, это трудно выполнимо. А для начала нужно найти силы просто надеть конёчки и выйти попробовать», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее Смолов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в «Ледниковом периоде». Напомним, в последнем сезоне «Ледникового периода» победу одержали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
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