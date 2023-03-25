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Авербух отреагировал на желание Фёдора Смолова попробовать себя в «Ледниковом периоде»

Авербух отреагировал на желание Фёдора Смолова попробовать себя в «Ледниковом периоде»
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о желании футболиста «Динамо» Фёдора Смолова принять участие в «Ледниковом периоде».

«Пусть говорит. У нас в «Ледниковом периоде» катались футболисты. Дима Сычёв был блестящий! Нигматуллин Руслан катался — тоже был хорош. Ничего такого экстраординарного в этом нет. Пока нет никаких предпосылок, что сезон «Ледникового периода» ещё будет», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в последнем сезоне «Ледникового периода» победу одержали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Второе место занял дуэт Медведева/Федотов. Третье место поделили Домнина/Башаров и Синицына/Скобрев.

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