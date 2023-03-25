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Илья Малинин исполнил 6 четверных прыжков в ПП на чемпионате мира — 2023, включая аксель

Илья Малинин исполнил 6 четверных прыжков в ПП на чемпионате мира — 2023, включая аксель
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Чемпион США 2023 года в мужском одиночном катании Илья Малинин исполнил шесть четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

Малинин прыгнул четверной аксель, четверной флип и четверной лутц с ошибками на выезде, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и комбинацию тройной лутц – тройной аксель.

Судьи оценили выступление 18-летнего американского фигуриста в 188,06 балла. На данный момент это лишь второй результат среди фигуристов, откатавших ПП. На лёд пока не выходил лидер соревнований Сёма Уно.

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