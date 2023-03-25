Исторический прокат Ильи Малинина на ЧМ-2023 с шестью квадами. Видео

Чемпион США 2023 года в мужском одиночном катании Илья Малинин завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония).

Прокат произвольной программы Малининым на данном ЧМ стал историческим, так как она исполнил в нём шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Малинин прыгнул четверной аксель, четверной флип и четверной лутц с ошибками на выезде, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и комбинацию тройной лутц – тройной аксель.