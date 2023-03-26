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Катарина Гербольдт: Сёма Уно заслужил эту победу, он дождался своего часа славы

Катарина Гербольдт: Сёма Уно заслужил эту победу, он дождался своего часа славы
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Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, оценила значимость победы японца Сёмы Уно в мужском одиночном катании на домашнем для него чемпионате мира.

Серебряную медаль завоевал Ча Джун Хван из Южной Кореи. Тройку призёров замкнул 18-летний американец Илья Малинин, исполнивший в произвольной программе шесть четверных прыжков, включая аксель.

«Любая победа всегда важна для спортсмена, для его уверенности и для укрепления в системе ISU, когда у тебя есть рейтинговые очки и ты стартуешь в определённой разминке. Это, конечно, большие плюсы: и ты начинаешь себя ощущать по-другому, и всё твоё окружение оценивает тебя иначе. Это очень важно. Уно заслужил эту победу, он дождался своего часа славы — это здорово», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

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