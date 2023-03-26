Александра Степанова впервые стала мамой

Российская фигуристка Александра Степанова в телеграм-канале опубликовала фото с выписки из роддома вместе с новорождённым ребенком и мужем, Владом Малиновым.

Избранник знаменитой фигуристки является племянником Светланы Соколовской — тренера олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка. Несмотря на мечты болельщиков о романе Александры со своим партнёром — Иваном Букиным, предложение руки и сердца Александра получила не от него.В прошлом году Влад сделал шикарное предложение прямо на льду в Сочи перед огромным количеством зрителей, которые встретили это событие яркими овациями.

Недавно стало известно о переходе двукратной вице-чемпионки Европы Александры Степановой, выступающей в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, в команду Александра Жулина.