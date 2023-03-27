Анастасия Демурчян ответила, чему научила бы фигуристок на боксёрской тренировке

Чемпионка мира по боксу, россиянка Анастасия Демурчян рассказала, чему бы могла научить фигуристок на своей тренировке.

«Что, если бы фигуристки пришли на мою тренировку и попросили научить чему-то из бокса? Конечно, согласилась бы, почему нет? (смеётся) Сначала показала бы, как стоять в стойке — это самое главное», — сказала Демурчян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

На прошедшем чемпионате мира по боксу Демурчян стала единственной россиянкой, которой удалось завоевать золотую медаль. В финальном бою Демурчян единогласным судейским решением победила австралийку Фрэнсис Скотт.