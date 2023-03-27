Журанков: мы не деградируем, потому что у нас высочайшая конкуренция во всех видах
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Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался об уровне российского фигурного катания в период отстранения отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
«Мы не деградируем внутри нашей страны в фигурном катании, потому что у нас высочайшая конкуренция во всех четырёх видах. Причём так получилось, что эта конкуренция не создана искусственно. А в танцах она не искусственно создана, а мы по старой доброй русской традиции, «весь мир насилья разрушим до основания, а затем…» Вот в танцах наших мы за этот сезон просто до основания все смели, а затем… Это «а затем» заставит все новые танцевальные дуэты грызться друг с другом», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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