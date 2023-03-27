Медведева: у Малинина ещё всё впереди, просто нужно сильно работать над второй оценкой

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева оценила результат американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира – 2023.
В произвольной программе Малинин приземлил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, который никто кроме него не делает, но занял в итоге только третье место.
«Когда на Нейтана Чена в 2016–2017 годах постоянно гнали, что он только прыгает и кривой-косой, человек занялся балетом — и раз, и новый олимпийский чемпион. Так что у Малинина еще все впереди, просто нужно очень сильно работать над второй оценкой.
Я еще во время комментирования отметила, что если он хорошо делает прыжки, ему плюсуют, накидывают по 3,5 балла, а если он делает вращения — по 60 копеек. За дорожки ему мало плюсуют. Компонентное, красивое катание пока что хромает.
И если он еще это подтянет, недокрутики докрутит, то, конечно, баллы будут заоблачные. Но пока что он юный. Амбиций и желаний много, мне кажется, еще увидим это», — приводит слова Медведевой Sport24.
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