Медведева: у Малинина ещё всё впереди, просто нужно сильно работать над второй оценкой

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева оценила результат американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира – 2023.

В произвольной программе Малинин приземлил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, который никто кроме него не делает, но занял в итоге только третье место.

«Когда на Нейтана Чена в 2016–2017 годах постоянно гнали, что он только прыгает и кривой-косой, человек занялся балетом — и раз, и новый олимпийский чемпион. Так что у Малинина еще все впереди, просто нужно очень сильно работать над второй оценкой.

Я еще во время комментирования отметила, что если он хорошо делает прыжки, ему плюсуют, накидывают по 3,5 балла, а если он делает вращения — по 60 копеек. За дорожки ему мало плюсуют. Компонентное, красивое катание пока что хромает.

И если он еще это подтянет, недокрутики докрутит, то, конечно, баллы будут заоблачные. Но пока что он юный. Амбиций и желаний много, мне кажется, еще увидим это», — приводит слова Медведевой Sport24.