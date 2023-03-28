Алёна Леонова высказалась о победе японского фигуриста Сёмы Уно на чемпионате мира

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Алёна Леонова прокомментировала победу японского фигуриста Сёмы Уно на чемпионате мира.

«Могу сказать, что я тоже за него очень рада. В принципе, он, наверное, и был главным фаворитом, потому что у него есть всё: и техническая составляющая, и катание, которым можно восторгаться каждый раз», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в Сайтаме (Япония) завершились соревнования мужчин в рамках чемпионата мира – 2023 по фигурному катанию. Их победителем стал японский фигурист Сёма Уно, тем самым защитив свой титул 2022 года.

Серебряную медаль ЧМ завоевал южнокорейский фигурист Ча Джун Хван, который получил от судей за произвольную программу почти идентичные Уно баллы. У южнокорейца — 196,39 балла, у японца — 196,51. Тройку призёров замкнул 18-летний американец Илья Малинин, исполнивший в произвольной программе четверной аксель, его выступление судьи оценили в 188,06 балла.