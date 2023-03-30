Грузинская фигуристка Губанова рассказала, кто ей больше всего понравился на шоу-турнире

Чемпионка Европы, грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, поделилась впечатлениями о турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Удалось ли последить за турниром? Да, я смотрела по телевизору. Очень интересное событие — мне очень понравилось. Это что-то неформальное, новое и очень интересное.

Кто больше всего понравился? Естественно, Алексей Ягудин. Матвей Ветлугин, наши мальчики — Дима с Макаром, Камила Валиева. В принципе мне все понравились, но я выделила самые запомнившиеся номера.

Стоит ли организовывать что-нибудь подобное на международной арене? Конечно, это было бы очень классно и интересно. Это было бы что-то новое. Думаю, зрителям было бы очень интересно посмотреть на такое шоу, а нам — поучаствовать», – сообщила Губанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Турнир шоу-программ завершился победой олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.