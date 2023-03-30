«Чудеса случаются». Чемпионка Европы Губанова рассказала, чему её научил этот сезон
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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, чему научилась благодаря этому сезону.
«Никогда не нужно сдаваться. Всё, что ни делается, всё к лучшему. Нужно всегда бороться. И чудеса случаются (улыбается)», — сказала Губанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония), Анастасия Губанова заняла 14-е место. Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына. Победительницей соревнований стала японская фигуристка Каори Сакамото. На чемпионате Европы, который проходил в январе текущего года, Губанова одержала победу.
Губанова — уроженка Тольятти. В 2021 году фигуристка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Грузию.
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