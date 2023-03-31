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Мама Костомарова опровергла слухи о транспортировке фигуриста в Германию

Мама Костомарова опровергла слухи о транспортировке фигуриста в Германию
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Валентина Костомарова, мама олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, развеяла ранее появившиеся слухи о том, что её сына, уже без малого три месяца находящегося в больнице, собираются транспортировать для дальнейшего лечения и реабилитации в Германию.

«Даже разговоров сейчас об этом не ведётся», — приводит слова Валентины Костомаровой телеграм-канал SHOT.

Напомним, Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Сейчас состояние олимпийского чемпиона улучшается, его готовят к реабилитационным мероприятиям.

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