Мама Костомарова опровергла слухи о транспортировке фигуриста в Германию
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Валентина Костомарова, мама олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, развеяла ранее появившиеся слухи о том, что её сына, уже без малого три месяца находящегося в больнице, собираются транспортировать для дальнейшего лечения и реабилитации в Германию.
«Даже разговоров сейчас об этом не ведётся», — приводит слова Валентины Костомаровой телеграм-канал SHOT.
Напомним, Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Сейчас состояние олимпийского чемпиона улучшается, его готовят к реабилитационным мероприятиям.
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